Виступаючи в ролі юриста-консультанта, дати рекомендації працівнику, якого адмін??страція звільняє з причини скорочення штату
Право
Виступаючи в ролі юриста-консультанта, дати рекомендації працівнику, якого адмін??страція звільняє з причини скорочення штату
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У разі, коли працівника звільняють за скороченням штату, роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові іншу роботу. Якщо працівник відмовиться від неї, роботодавець має право розірвати трудовий договір.
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