Сочинить сказку совершенно новое о колобке
Литература
Сочинить сказку совершенно новое о колобке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был колобок в городе "колобокия". У него были верные друзья и решил он что земля - шар . Никто кроме его друзей не верил . Тогда колобок решил отправится с товарещами в кругосветное путешествие. Так начался его путь с друзьями . Плыли на лодке, шли по пустыни, сплавлялись по реке,сражались с разбойниками и наконец обошли всю землю и доказали что земля это шар. ТАК РОДИЛАСЬ КРЕПКАЯ ДРУЖБА!!! ( написано мной )
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