Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W

Физика
Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q(кол-во теплоты)=l:2  R*tQ=36*20*120=86400 ДжОтвет:86400 Дж
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