Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W

Физика

Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W

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