Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W
Физика
Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2 минут, если его сопрот??вление 20 ОМ, а сила тока в цепи 6 А?W
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q(кол-во теплоты)=l:2 R*tQ=36*20*120=86400 ДжОтвет:86400 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Английский язык
Геометрия
Геометрия
Срочно!!!Помогите!!!!Сумма четырёх внешних углов выпуклого пятиугольника,взятых по одному при каждой вершине,равна 340 градусов .Найдите градусную ...
Биология