Проеариотическая клетка коротко

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прокариотическим (или доядерным) организмам относят бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). На основании общности строения и резких отличий от других клеток прокариотические выделяют в самостоятельное царство дробянки. Рассмотрим строениепрокариотической клетки на примере бактерий.