Проеариотическая клетка коротко
Биология
Проеариотическая клетка коротко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прокариотическим (или доядерным) организмам относят бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). На основании общности строения и резких отличий от других клеток прокариотические выделяют в самостоятельное царство дробянки. Рассмотрим строениепрокариотической клетки на примере бактерий.
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