Максимально возможный КПД теплового двигателя 30%.Температура холодильника 27 С.Че??у равна абсолютная температура нагревателя?
Физика
Максимально возможный КПД теплового двигателя 30%.Температура холодильника 27 С.Че??у равна абсолютная температура нагревателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД=((Тн-Тх)/Тн)*100%=(1-(Tх/Тн))*100% Tн=Тх/(1-КПД)=428.57K
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