Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11
Алгебра
Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это можно записать в виде 55х9/5=99
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Помогите!!!Пожалуйста.... 2-Прочитай названия животных.Подчеркни волнистой линией те,которые обитают га полях.Дополни список своими примерами. ...
Английский язык