Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11

Алгебра

Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11

Автор: Гость