Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11

Алгебра
Лакомка объединил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу.Потом он разделил эту кучу на маленькие кучи по 5 семечек.Сколько кучек он получид? А)99 Б)90 В)55 Г)45 Д)11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это можно записать в виде 55х9/5=99
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