Какой ответ ?6/7•(-0,76)
Математика
Какой ответ ?6/7•(-0,76)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-(6/7)×(76/100)= - (6/7)(19/25)= - 114/175
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