В начале учебного года Витя заключил с родителями соглашение: за каждую отметку 4 ??ли 5 на уроке математики он получает 500 рублей. Если же он получает отметку 3 и ниже, то он не только ничего не получает, но и подвергается шт...

Математика
В начале учебного года Витя заключил с родителями соглашение: за каждую отметку 4 ??ли 5 на уроке математики он получает 500 рублей. Если же он получает отметку 3 и ниже, то он не только ничего не получает, но и подвергается штрафу в размере 100 рублей за каждую плохую отметку. Через 30 уроков математики выяснилось, что Витя ничего не заработал, хотя на каждом занятии ему ставили одну отметку. Сколько хороших отметок получил Витя за это время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы остаться ни с чем после одной хорошей отметки, надо получить ещё 500/100=5 плохих. То есть на это уйдёт 1+5=6 уроков. Всего уроков было 30. 30/6=5. То есть надо было 5раз Получить хорошую оценку
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