Упростите выражение (3а+1)(9а во 2 степени-3а+1)и найдите его значение при а=1/3
Алгебра
Упростите выражение (3а+1)(9а во 2 степени-3а+1)и найдите его значение при а=1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3а+1)(9а²-3а+1)=27а³+1=27*(1/3)³+1=27*1/27+1=2
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