Почему острова северного ледовитого океана выделяют в отдельный природный район?
География
Почему острова северного ледовитого океана выделяют в отдельный природный район?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что они отличаются флорой и фауной.
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