Тело массой 3 кг двигаясь с ускорением 0,5 м/с^2 приобрело скорость 2м/с. Какую мощнос??ь развила сила, действующая на тело?Помогите пожалуйста!

Физика

Тело массой 3 кг двигаясь с ускорением 0,5 м/с^2 приобрело скорость 2м/с. Какую мощнос??ь развила сила, действующая на тело?Помогите пожалуйста!

Автор: Гость