Тело массой 3 кг двигаясь с ускорением 0,5 м/с^2 приобрело скорость 2м/с. Какую мощнос??ь развила сила, действующая на тело?Помогите пожалуйста!

Физика
Тело массой 3 кг двигаясь с ускорением 0,5 м/с^2 приобрело скорость 2м/с. Какую мощнос??ь развила сила, действующая на тело?Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=3 кг    а=0,5 м/с2    v=2 м/с    N=?N=F*v=m*a*v=3*0.5*2=3 Вт================

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