Alot of people in england eat sandwiches for lunc

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Alot of people in england eat sandwiches for lunc
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Автор: Гость
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Гость:
Много людей в Англии едят сэндвичи на обед
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