Шар вписан в равносторонний конус с образующей 6 см. Найти объём шара. Спасибо!!!

Геометрия
Шар вписан в равносторонний конус с образующей 6 см. Найти объём шара. Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанного шара=радиус вписанной окружности в равносторонний треугольник, радиус=сторона треугольника*корень3/6=6*корень3/6=корень3, поверхность шара=4пи*радиус в квадрате=4пи*3=12пи
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