Срочно!!!Помогите!!!!Сумма четырёх внешних углов выпуклого пятиугольника,взятых по одному при каждой вершине,равна 340 градусов .Найдите градусную меру пятого внешнего угла
Геометрия
Срочно!!!Помогите!!!!Сумма четырёх внешних углов выпуклого пятиугольника,взятых по одному при каждой вершине,равна 340 градусов .Найдите градусную меру пятого внешнего угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360( сумма всех внешних углов)-340=20
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