Определите глубину погружения водолаза если его иллюминатор действует давление 200 кПа
Физика
Определите глубину погружения водолаза если его иллюминатор действует давление 200 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(пл.морской воды)=1030 кг/м³ p=p(пл.)*g*h h=p/(g*p(пл.)) h=200000/(10*1030)=19,41 м
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