Почему северное и южное полушарие неодинаково освешаються солнцем в течении года
География
Почему северное и южное полушарие неодинаково освешаються солнцем в течении года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому,что на север попадает больше солнечных променей чем на юг
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