Рост Буратино 1 метр, а длина его носа раньше была 9 см. Каждый раз, когда Буратино в??ал его нос удваивался, Как только длина его носа стала больше его роста, Буратино перестал врать. Сколько раз он соврал?

Другие предметы

Рост Буратино 1 метр, а длина его носа раньше была 9 см. Каждый раз, когда Буратино в??ал его нос удваивался, Как только длина его носа стала больше его роста, Буратино перестал врать. Сколько раз он соврал?

Автор: Гость