Рост Буратино 1 метр, а длина его носа раньше была 9 см. Каждый раз, когда Буратино в??ал его нос удваивался, Как только длина его носа стала больше его роста, Буратино перестал врать. Сколько раз он соврал?
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Рост Буратино 1 метр, а длина его носа раньше была 9 см. Каждый раз, когда Буратино в??ал его нос удваивался, Как только длина его носа стала больше его роста, Буратино перестал врать. Сколько раз он соврал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 раз соврал Буратино 11*9=99+9 см его носа=108
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