Помогите пожалуйста!! Умоляю! Очень нужно Газы, выделившиеся при прокаливании 6,43?? смеси нитратов калия и серебра, пропустили при нагревании через воду, при этом 448мл газа не поглотилось. Найдите массу нитрата серебра в смеси.
Химия
Помогите пожалуйста!! Умоляю! Очень нужно Газы, выделившиеся при прокаливании 6,43?? смеси нитратов калия и серебра, пропустили при нагревании через воду, при этом 448мл газа не поглотилось. Найдите массу нитрата серебра в смеси.
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