Помогите пожалуйста!! Умоляю! Очень нужно Газы, выделившиеся при прокаливании 6,43?? смеси нитратов калия и серебра, пропустили при нагревании через воду, при этом 448мл газа не поглотилось. Найдите массу нитрата серебра в смеси.

Химия

Помогите пожалуйста!! Умоляю! Очень нужно Газы, выделившиеся при прокаливании 6,43?? смеси нитратов калия и серебра, пропустили при нагревании через воду, при этом 448мл газа не поглотилось. Найдите массу нитрата серебра в смеси.

Автор: Гость