Хоккей наша команда провела 3 матча забив в ворота противника всего три шайбы пропустив одну шайбу один из матчей она выиграла другой свела вничью А 3 проиграла С каким счетом закончился каждый матч

Математика

Хоккей наша команда провела 3 матча забив в ворота противника всего три шайбы пропустив одну шайбу один из матчей она выиграла другой свела вничью А 3 проиграла С каким счетом закончился каждый матч

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