4 номер срочно!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
4 номер срочно!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0, -1*√3/2+1*√3/2=0 Б)1 1/2+1/2=1
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