Приведите к ноз 4/9 5/12 очень срочно
Математика
Приведите к ноз 4/9 5/12 очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9=3*3, 12=2*2*3, НОК(9;12) = 2*2*3*3=36 -это и есть наименьший знаменатель, тогда 4/9 = (4*4)/36 = 16/36 5/12 = (5*3)/36 = 15/36
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