Приведите к ноз 4/9 5/12 очень срочно

Математика
Приведите к ноз 4/9 5/12 очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9=3*3,  12=2*2*3,  НОК(9;12) = 2*2*3*3=36  -это и есть наименьший знаменатель, тогда 4/9 = (4*4)/36 = 16/36 5/12 = (5*3)/36 = 15/36
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