Стальную и свинцовую гири масс по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили н?? лёд. Под какой из гирь растает больше льда? Удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кс С), свинца 140Дж/ (кг С)

Физика

Стальную и свинцовую гири масс по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили н?? лёд. Под какой из гирь растает больше льда? Удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кс С), свинца 140Дж/ (кг С)

Автор: Гость