Стальную и свинцовую гири масс по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили н?? лёд. Под какой из гирь растает больше льда? Удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кс С), свинца 140Дж/ (кг С)
Физика
Стальную и свинцовую гири масс по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили н?? лёд. Под какой из гирь растает больше льда? Удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кс С), свинца 140Дж/ (кг С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под стальной думаю так
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