Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей. С??олько заплатил Костя за свои тетради? Решите задачу!

Математика

Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей. С??олько заплатил Костя за свои тетради? Решите задачу!

Автор: Гость