Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей. С??олько заплатил Костя за свои тетради? Решите задачу!

Математика
Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей. С??олько заплатил Костя за свои тетради? Решите задачу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*6=162 ytpfnjldgjbidougbhodnvodb
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