Сообщение об археолог

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Профессия - археолог Археолог — это учёный, который изучает быт и культуру древних цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности. В основные задачи работы археолога входит проведение раскопок для поиска источников исследования. Археологию зачастую сравнивают с работой детектива. Это творческая профессия, так как приходится использовать воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать первозданную картину мира прошлого. Ученые-археологи работают как бы с отдельными элементами мозаики, которую нужно собрать воедино, чтобы разрешить загадку. Иногда на полное раскрытие тайны какой-либо древней культуры или археологического памятника уходят годы. Профессия археолога была популярна ещё в Древнем Риме и Греции. Уже тогда люди знали о каменном, бронзовом и железном веках, проводили раскопки и находили древние архитектурные памятники. В эпоху Возрождения проводились многочисленные раскопки, основной целью которых было добывание античных скульптур. Археология как наука сформировалась только в начале ХХ века и сегодня представляет собой разделы, изучающие различные области культур и эпох.… Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох, а также знакомит с останками древних животных и растений. Зачастую археологи в своих исследованиях сотрудничают с другими отраслями науки, это помогает оптимизировать методы исследования и анализа объектов. Работа археолога крайне востребована на сегодняшний день, так как не отрыто ещё очень много тайн и загадок древних народов и цивилизаций нашей планеты. Основной род деятельности археолога — это проведение раскопок с целью поиска памятников старины и других исторически значимых объектов. Археологи также находят себе применение в музеях, где занимаются обеспечением сохранности найденных при раскопках предметов, знакомят посетителей с находками и результатами их исследования, организуют выставки и подготавливают экскурсии. Так как деятельность археолога связана с частыми раскопками в различных климатических условиях, необходима хорошая физическая подготовка и выносливость, а также отсутствие аллергических реакций на различные органические материалы. Из-за длительных археологических экспедиций человек данной профессии также должен быть эмоционально подготовлен, спокоен и уравновешен, ведь работа может быть как индивидуальной, так и в команде. Археологию изучают в ВУЗах на исторических специальностях. Работа по специальности археолога требует обязательное наличие высшего академического образования. Это, в свою очередь, позволяет руководить археологическими раскопками и осуществлять археологический надзор.