По стебельку цветка ползут одна за другой две улитки. сейчас расстояние между ним?? равно 10 см. через 3 минуты расстояние уменьшится на 4 см. какое расстояние будет между ними через следующие 3 минуты? ( нужно сделать чертёж и...

Математика

По стебельку цветка ползут одна за другой две улитки. сейчас расстояние между ним?? равно 10 см. через 3 минуты расстояние уменьшится на 4 см. какое расстояние будет между ними через следующие 3 минуты? ( нужно сделать чертёж и решить)

Автор: Гость