По стебельку цветка ползут одна за другой две улитки. сейчас расстояние между ним?? равно 10 см. через 3 минуты расстояние уменьшится на 4 см. какое расстояние будет между ними через следующие 3 минуты? ( нужно сделать чертёж и...

Математика
По стебельку цветка ползут одна за другой две улитки. сейчас расстояние между ним?? равно 10 см. через 3 минуты расстояние уменьшится на 4 см. какое расстояние будет между ними через следующие 3 минуты? ( нужно сделать чертёж и решить)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|------------------| 10-4=6 см стало расстояние после 1-ых 3-ех минут 6-4=2 см стало расстояние после 2-ых 3-ех минут
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