4 речення з активними дієприкметниками теперешнього и минулого часу Помогите по??алуйста,очень надо!!!

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4 речення з активними дієприкметниками теперешнього и минулого часу Помогите по??алуйста,очень надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОПАЛЕ листя шурхотить під ногами. ПРОЧИТАНІ книжки кладіть окремо, будь ласка,-просила бібліотекар. ЗМИТІ зливами дерева,якісь речі,частини будинків несла бурхлива річка все далі й далі. Наша Земля ОСПІВАНА різними письменниками.
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