4 речення з активними дієприкметниками теперешнього и минулого часу Помогите по??алуйста,очень надо!!!

Гость: Гость:

ОПАЛЕ листя шурхотить під ногами. ПРОЧИТАНІ книжки кладіть окремо, будь ласка,-просила бібліотекар. ЗМИТІ зливами дерева,якісь речі,частини будинків несла бурхлива річка все далі й далі. Наша Земля ОСПІВАНА різними письменниками.