4 способа получения Na3PO4 И 4 способа получения Hg(No3)2
Химия
4 способа получения Na3PO4 И 4 способа получения Hg(No3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6Na + 2H3PO4 = 2Na3PO4 + 3H2 3Na2SO3 + 2K3PO4 = 2Na3PO4 + 3K2SO3 3Na2SiO3 + 2H3PO4 = 2Na3PO4 + 3H2SiO3 3Na2O + P2O5 = 2Na3PO4 2AgNO3 + Hg = Hg(NO3)2 + 2Ag HgO + N2O5 = Hg(NO3)2 HgSiO3 + 2KNO3 = K2SiO3 + Hg(NO3)2 Hg(OH)2 + 2HNO3 = Hg(NO3)2 + 2H2O
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