4.Вставьте пропущенные числа: а) 3 Кбайт = ... бaйт = ... бит; б) ... Кбайт = ... байт = 16384 би??; в) ... Гбайт = 512 Мбайт = ... Кбайт.
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4.Вставьте пропущенные числа: а) 3 Кбайт = ... бaйт = ... бит; б) ... Кбайт = ... байт = 16384 би??; в) ... Гбайт = 512 Мбайт = ... Кбайт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 Кбайт=3072 байт= 24576бит. б) 16384 бит=2048 байт= 2 Кбайт. в) 512 Мбайт=0.5 Гбайт= 524288 Кбайт.
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