40 баллов!!! Срочно!!! Выделите смешной отрывок из произведения Искандера "Тринадцатый подвиг Геракла"

Гость: Гость:

— Откройте окно, — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. — Как известно, Геракл совершил двенадцать подвигов... — сказал он. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию. И совершил тринадцатый подвиг... Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками. — Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости...» Хитрец все-таки вызван к доске. В домашней задаче речь идет об артиллерийском снаряде. — Артиллерийский снаряд... — бормочет школьник. Харлампий Диогенович высмеивает его: — Вы проглотили снаряд? Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал... Весь класс смеялся. «Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом». «С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям... Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты... Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого ».