40 ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ

Гость: Гость:

Я узнал мальчика, несущегося мне навстречу на велосипеде; постоянный признак: Я знаю почтальона, носящего нам письма. Иногда при указании на постоянный признак можно употреблять и причастие прошедшего времени. Ср.: Я уселся на скамью, стоящую в конце бульвара; Я уселся на скамью, стоявшую в конце бульвара. Если необходимо подчеркнуть совпадение по времени действий, выраженных причастием и глаголом-сказуемым, то обычно употребляют причастие прошедшего времени несовершенного вида и глагол-сказуемое несовершенного вида в форме прошедшего времени (хотя в этом случае возможна и форма настоящего времени причастия, поскольку выраженный им признак будет постоянным). Ср.: Приходивший поздно вечером сын обычно ужинал один, на кухне; Приходящий поздно вечером сын обычно ужинал один, на кухне. Причастие прошедшего времени совершенного вида обычно указывает на действие, которое предшествует моменту речи или тому действию, которое выражено глаголом-сказуемым: Я увидел почтальона, принёсшего мне письмо.