НАЙДИТЕ производную функции lnx-3х(в квадрате)+5х+2 и вычислите ее значение при х=5
Алгебра
НАЙДИТЕ производную функции lnx-3х(в квадрате)+5х+2 и вычислите ее значение при х=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y'=1/x-6x+5 y'(5)=1/5+5-30=-24 4/5
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