Расскажите о Карибском кризисе 1962 г и его уроках.

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итак,немного о карибском кризисе, можно еще прочитать из вики... Это было 27 октября 1962 года, в день, который Роберт Кеннеди назвал впоследствии “черной субботой”Карибский кризис осени 1962 года одна из наиболее противоречивых и тупиковых ситуаций за всю историю человечества которая грозила настоящей катастрофой всему миру Америка и СССР стояли на грани ядерной войны и любой конфликт мог ее спровоцировать СССР разместили ядерные ракеты на Кубе Это был пик противостояния социалистической и капиталистической систем Итогом его стало то что американцы признали Советский Союз равным себе по разрушительной мощи Возможность и целесообразность нанесения по Советскому Союзу превентивного ядерного удара более не рассматривалась никогда Опыт Карибского кризиса ярчайшим образом продемонстрировал возможность и необходимость решать конфликтные ситуации путем мирного урегулирования. Стало очевидно, насколько хрупка и беззащитна человеческая цивилизация перед угрозой ядерного уничтожения и что подобных «международных стрессов» в будущем лучше не допускать совсем