439. упражнение, написать рассказ

Русский язык
439. упражнение, написать рассказ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где то далеко, в одной деревне родились одновременно щенок и котенок. На свет, они появились ночью, когда все небо сверкало звездами и светила полная луна. Котёнок и щенок родились в одном доме и с рождения были вместе. Они росли, а вместе с этим, у них появлялось все больше ссор и драк. Люди говорили их хозяивам "Это же кот и собака, вместе жить они не смогут, надо выбирать, или кота оставьте, или собаку." услышали этот разговор котёнок да щенок и стали думать как им быть. Размышляли они и подумали, что ну раз такое дело, придётся мирится. После этого их дружба становилась все крепче и крепче, а хозяива всё любовались. В любой плохой ситуации кот выручал собаку, а собака кота. Так и прожили они жизнь, плечём к плечу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли с проверкой 15+18+2
Ответить
Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса
Ответить
Английский язык
Переведите предложения в прямую речь The plumber told them that he would go the following day to fix the tap. She told her friend that was the ...
Ответить
Английский язык
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и пред...
Ответить