439. упражнение, написать рассказ
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439. упражнение, написать рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где то далеко, в одной деревне родились одновременно щенок и котенок. На свет, они появились ночью, когда все небо сверкало звездами и светила полная луна. Котёнок и щенок родились в одном доме и с рождения были вместе. Они росли, а вместе с этим, у них появлялось все больше ссор и драк. Люди говорили их хозяивам "Это же кот и собака, вместе жить они не смогут, надо выбирать, или кота оставьте, или собаку." услышали этот разговор котёнок да щенок и стали думать как им быть. Размышляли они и подумали, что ну раз такое дело, придётся мирится. После этого их дружба становилась все крепче и крепче, а хозяива всё любовались. В любой плохой ситуации кот выручал собаку, а собака кота. Так и прожили они жизнь, плечём к плечу.
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