Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса

Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности L=24π, L=2πR ⇒ R=24π/2π=12 (дм) объем конуса V=(1/3)πR²H, V=432π ⇒ H=432π*3/πR²=9(дм) образующая конуса l=√(R²+H²) = √(12²+9²) = 15 периметр осевого сечения P= 2R+2l=2*12+2*15=54(дм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предложения в прямую речь The plumber told them that he would go the following day to fix the tap. She told her friend that was the ...
Ответить
Английский язык
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и пред...
Ответить
Математика
2+3 0+7 7-4 4-2 6+2 4+5 5-4 8-4 16+2 14-2 12+3 18-4 15-4 10+7 17-4 14+5 Найди значения выражений. Какие равенства первого столбика помогли найти зн...
Ответить
Русский язык
Мы каждый день проходили мимо заманчивой витрины и любовались красивыми куклами. Это предложение нужно разобрать по членам. Помогите, пожалуйста...
Ответить