Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса
Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности L=24π, L=2πR ⇒ R=24π/2π=12 (дм) объем конуса V=(1/3)πR²H, V=432π ⇒ H=432π*3/πR²=9(дм) образующая конуса l=√(R²+H²) = √(12²+9²) = 15 периметр осевого сечения P= 2R+2l=2*12+2*15=54(дм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предложения в прямую речь The plumber told them that he would go the following day to fix the tap. She told her friend that was the ...
Английский язык
Литература
В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и пред...
Математика
2+3 0+7 7-4 4-2 6+2 4+5 5-4 8-4 16+2 14-2 12+3 18-4 15-4 10+7 17-4 14+5 Найди значения выражений. Какие равенства первого столбика помогли найти зн...