Вычисли с проверкой 15+18+2

Математика
Вычисли с проверкой 15+18+2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+18=33 33+2=35 проверка:35-2=33 33-18=15
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