Вычисли с проверкой 15+18+2
Математика
Вычисли с проверкой 15+18+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+18=33 33+2=35 проверка:35-2=33 33-18=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина окружности основания конуса равна 24Пдм, а его объём равен 432Пдм^3. Найти пери??етр осевого сечения конуса
Английский язык
Переведите предложения в прямую речь The plumber told them that he would go the following day to fix the tap. She told her friend that was the ...
Английский язык
Литература
В произведении Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» главный герой попросил человечков накормить его. Определи, как выглядели продукты и пред...