451 pojalusta bistrooo umolayuuuu plissssss vajnooo
Русский язык
451 pojalusta bistrooo umolayuuuu plissssss vajnooo
Ответ(ы) на вопрос:
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Прилагательные: Распространённый(ед.ч.,И.п.), древнейших(мн.ч..Р.п.), национальной(ед.ч.,Т.п.),историческими(мн.ч.,Т.п),сухой(ед.ч.,В.п.), чайное(ед.ч.,В.п.),чайный(ед.ч.,В.п.),особых(мн.ч.,Р.п.), "грушевидные"(мн.ч.В.п.) Ответы на кроссворд: 1) Черный;2)Чифирь;3)Зеленый;4)Ароматный.
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