Придумайте маршрут для туристов укрепление здоровья
География
Придумайте маршрут для туристов укрепление здоровья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встал - Зарядка,Бег в течении 10-15мин Завтрак - Только та пища в ктр много углеводов(т.к. в углеводах много энергии) и Занятие Спортом,и кушать только здоровую пищу,но не как не забегаловки быстрой еды.
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