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45дм/2 -?см.............
Математика
45дм/2 -?см.............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,5 дм= 22,5*10=225 см
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