472, товарищи помогите пожалуйста , очень срочно

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472, товарищи помогите пожалуйста , очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг отдыхал там, где не был я. Где ни был я,всюду встречал приветливые взгляды.Что не случилось вчера, может произойти сегодня. Что бы ни случилось,я всегда буду рядом.Театр - это место,куда не пойду просто так, по случаю,напротив,пойду с великой охотой и благоговением. Куда ни пойду, всюду встречаю знакомых мне людей.Все,кого я не просил, отвечали мне отказом. Кого ни просил я помощи, все откликнулись.за эту работу ставьте спасибо Не - отрицание; ни - положительное значение.

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