472, товарищи помогите пожалуйста , очень срочно

Гость: Гость:

Мой друг отдыхал там, где не был я. Где ни был я,всюду встречал приветливые взгляды.Что не случилось вчера, может произойти сегодня. Что бы ни случилось,я всегда буду рядом.Театр - это место,куда не пойду просто так, по случаю,напротив,пойду с великой охотой и благоговением. Куда ни пойду, всюду встречаю знакомых мне людей.Все,кого я не просил, отвечали мне отказом. Кого ни просил я помощи, все откликнулись.за эту работу ставьте спасибо Не - отрицание; ни - положительное значение.