48,0099 округлить до тысячных
Математика
48,0099 округлить до тысячных
Ответ(ы):
Гость:
48,0099 ≈ 48,010 )))))))))))))))))))))))))))))))
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