48 кг муки расфасовали поровну в 12 пакетов.еще нужно расфасовать 51 кг крупы. скольк?? понадобится пакетов для крупы если в каждом пакете крупы будет на 1 кг меньше чем муки.

Математика

48 кг муки расфасовали поровну в 12 пакетов.еще нужно расфасовать 51 кг крупы. скольк?? понадобится пакетов для крупы если в каждом пакете крупы будет на 1 кг меньше чем муки.

Автор: Гость