48 кг муки расфасовали поровну в 12 пакетов.еще нужно расфасовать 51 кг крупы. скольк?? понадобится пакетов для крупы если в каждом пакете крупы будет на 1 кг меньше чем муки.
Математика
48 кг муки расфасовали поровну в 12 пакетов.еще нужно расфасовать 51 кг крупы. скольк?? понадобится пакетов для крупы если в каждом пакете крупы будет на 1 кг меньше чем муки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48/12=4кг-муки в 1м пакете 2)4-1=3кг-будет в кадом пакете крупы 3)51/3=17пакетов
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