Срочно ..помогите.. биология 6 кл.. нас спрашивали, как питаются двудольные семена?
Биология
Срочно ..помогите.. биология 6 кл.. нас спрашивали, как питаются двудольные семена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они поглощают влагу из почвы и воздуха, а еще их удобряет помет животных,например:белки , кабаны ,некотые птицы.
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