4класс..плииз..заранее благодарю упр108
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4класс..плииз..заранее благодарю упр108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забавная обезьянка, железнодорожный разъезд,птичьи следы,въехал в гору,подъемный кран,съедобный гриб,необъятные просторы,взъерошенный воробей,объявление об экскурсии,съемка фильма,вкусное варенье,дружная семья,съежился от холода.
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