Какие звери живут на Дальнем Востоке
Литература
Какие звери живут на Дальнем Востоке
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Тигр, белка, выдра, горностай, заяц-беляк, енотовидная собака, колонок, лисица, американская норка, ондатра, песец, соболь, изюбр, кабан, кабарга, косуля, лось, северный олень, снежный баран, и многие другие.
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