Как решить задачу Автобус проехал расстояние 480 километров за 8 часов За сколько в??емени проедет это расстояние автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы пре...
Математика
Как решить задачу Автобус проехал расстояние 480 километров за 8 часов За сколько в??емени проедет это расстояние автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы преодолеть это расстояние за 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
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480:8=60км. 60+36=96км/ч. 480:96=5ч
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