У фигурной тыквы белый цвет плодов (А) доминирует над желтой (а), а дискообразная форма плодов (В) — над шаровидной (в). Схрещено растения гомозиготные по доминантным и рецессивным признакам, а потом их потомков. Какими будут ф...
Биология
У фигурной тыквы белый цвет плодов (А) доминирует над желтой (а), а дискообразная форма плодов (В) — над шаровидной (в). Схрещено растения гомозиготные по доминантным и рецессивным признакам, а потом их потомков. Какими будут фенотипы F1 и F2?
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Гость:
Надеюсь,поймешь всё. Сокращала ж. - желтый,б-белый, д-дисковидная,ш-шаровидная
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