Угол1+угол 2+угол3=5*угол4. Найти угол4

Математика
Угол1+угол 2+угол3=5*угол4. Найти угол4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K - 4 ugl, x - 1 2 3 ugl 3x=5k 360=3x+k 360=6k, k=60 Ответ: угол равен 60 градусов.
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