Помогите сочинить балладу,пожалуйста! 7класс
Литература
Помогите сочинить балладу,пожалуйста! 7класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как в школе Да в школе....(свой город) В кабинете, да в кабинете русского Занимался добрый молодец Николай Говорит ему учитель мудрый "Подойди к доске, Доске зелёненькой И возьми в белы рученьки Мел кусочка Начертай слова Да правильно начертай
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