Помогите сочинить балладу,пожалуйста! 7класс

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Как в школе Да в школе....(свой город) В кабинете, да в кабинете русского Занимался добрый молодец Николай Говорит ему учитель мудрый "Подойди к доске, Доске зелёненькой И возьми в белы рученьки Мел кусочка Начертай слова Да правильно начертай