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(4x²+2xy-y²)(2x-y) помогите пож
Алгебра
(4x²+2xy-y²)(2x-y) помогите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x³-4x²y+4x²y-2xy²-2xy²-y³=8x³-4xy²-y³
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