Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи
Русский язык
Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое предложение должно состоять не менее, чем из трех простых с сочинительной, подчинительной или бессоюзной связью. Например с бессоюзной и подчинительной: Настанет вечер - загорятся на небе звезды и мы поедем домой. В этом предложении 3 грамматические основы: НАСТАНЕТ ВЕЧЕР и ЗАГОРЯТСЯ ЗВЕЗДЫ, связанны между собой бессоюзной связью, а третья грамматическая основы МЫ ПОЕДЕМ связанна с предыдущими сочинительной связью с помощью союза И
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