Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи

Гость: Гость:

Такое предложение должно состоять не менее, чем из трех простых с сочинительной, подчинительной или бессоюзной связью. Например с бессоюзной и подчинительной: Настанет вечер - загорятся на небе звезды и мы поедем домой. В этом предложении 3 грамматические основы: НАСТАНЕТ ВЕЧЕР и ЗАГОРЯТСЯ ЗВЕЗДЫ, связанны между собой бессоюзной связью, а третья грамматическая основы МЫ ПОЕДЕМ связанна с предыдущими сочинительной связью с помощью союза И