Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи

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Как правильно написать сложное предложение с разными видами связи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое предложение должно состоять не менее, чем из трех простых с сочинительной, подчинительной или бессоюзной связью. Например с бессоюзной и подчинительной: Настанет вечер -  загорятся на небе звезды и мы поедем домой. В этом предложении 3 грамматические  основы: НАСТАНЕТ ВЕЧЕР и ЗАГОРЯТСЯ ЗВЕЗДЫ, связанны между собой бессоюзной связью, а третья грамматическая основы МЫ ПОЕДЕМ  связанна с предыдущими сочинительной связью с помощью союза И
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